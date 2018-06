Vonnis grootste Limburgse drugszaak uitgesteld 16 juni 2018

Het vonnis in de drugszaak omtrent de cocaïne in de marmeren blokken is door de Hasseltse rechtbank uitgesteld naar 6 juli. In het voorjaar van 2016 werd in twee keer 2.428 kilo coke gevonden. Vier Limburgers bleken al jaren bezig met de import vanuit Latijns-Amerika en de export naar andere Europese landen. "In totaal was de drugshandel goed voor 165 miljoen euro. Voor slechts 75 miljoen konden we cocaïne in beslag nemen, dus er zijn tonnen drugs op de Europese markt gekomen", klonk het tijdens de behandeling. Voor de zaakvoerder uit Lanaken werd een celstraf van 12 jaar en een boete van 48.000 euro gevraagd, voor de 'boekhouder' en 'de zoon' werd 8 jaar en 30.000 euro gevorderd. De vierde persoon riskeert vier jaar cel en 6.000 euro boete. Voor de vijfde persoon, gekend als de stroman met een beperkte rol, werd een mildere straf van twintig maanden cel en 3.000 euro gevraagd. De beklaagden gaan voor de vrijspraak, zij zouden nooit van iets geweten hebben. (BVDH)