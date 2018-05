Vonnis Genkse islamleerkracht uitgesteld 18 mei 2018

De uitspraak in de zaak van de 64-jarige gepensioneerde islamleraar R.A. uit Hasselt, die samen met de notoire oplichter O.K. (62) uit Genk op een kleine twee jaar tijd een miljoen euro buit maakte van een dertigtal slachtoffers, voornamelijk mensen uit de Turkse gemeenschap in Genk, werd uitgesteld tot 31 mei. De aanklager vorderde enkele weken geleden een celstraf voor van dertig en veertig maanden en boetes tot zesduizend euro voor de twee heren, die samen een 'duivelspact' sloten. De advocaat van de islamleerkracht vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt, omdat de man zelf zou zijn opgelicht door O.K. (VCT