Voltijdse inspecteur bij politiezone LRH om meldingen van verwaarloosde dieren te verwerken MMM

09 januari 2019

18u17 0 Hasselt Politiezone LRH heeft een inspecteur vrijgemaakt die zich voltijds zal concentreren op dierenwelzijn.

In 2018 werden er 106 dieren in beslag genomen en 75 processen-verbaal inzake dierenwelzijn opgesteld. Om de meldingen van dierenwelzijn beter te kunnen opvolgen, schakelt de politie Limburg Regio Hoofdstad nu één voltijdse inspecteur in. “De wijkinspecteurs zagen toe op het welzijn van de dieren in de politiezone, maar om de meldingen en opvolging hiervan beter te organiseren, werd er één inspecteur aangewezen", klink het. “Inspecteur Silvia Della Volpe zal vanaf nu de taken van dierenpolitie op zich nemen.”

Pv’s

De dierenpolitie probeert in eerste instantie dierenleed te voorkomen, maar schrijft pv’s uit als wordt vastgesteld dat dieren worden verwaarloosd of mishandeld. “Dit kan zowel tegen de eigenaars als tegen kwekers of verkopers. De dierenpolitie werkt samen met verschillende organisaties rond dierenwelzijn zoals de dienst Inspectie dierenwelzijn van de Vlaamse overheid, hondenvangers, dierenasielen, en het Vogel- en Zoogdieropvangcentrum.”

Naast het behandelen van meldingen en klachten rond dierenverwaarlozing of –mishandeling, kan je bij de dierenpolitie ook terecht met vragen rond dierenwelzijn. Je kan de dienst telefonisch bereiken op 0494/ 51.63.93 of per e-mail via dieren@politielrh.be.