Vluchtmisdrijf 09 augustus 2018

Aan de Universiteitslaan in Hasselt botsten woensdagochtend omstreeks negen uur drie auto's. Eén bestuurder gaf na het ongeval plankgas, en pleegde vluchtmisdrijf. In de andere wagens raakten Emilie P. (23) uit Diepenbeek en Carina C. (39) uit Genk lichtgewond. (RTZ)