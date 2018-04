Vluchtmisdrijf onder invloed: drie jaar rijverbod 18 april 2018

Een 64-jarige man uit Hasselt werd veroordeeld tot een boete van 12.000 euro, deels met uitstel, en een rijverbod van drie jaar en één maand. De zestiger moest zich verantwoorden voor een ongeval met vluchtmisdrijf in Alken. Toen hij door de politie wat later naar de kant gehaald werd, bleek dat hij meer dan een glas te veel op had. Bovendien was zijn auto niet verzekerd of gekeurd, en had hij voorwaarden na een eerdere veroordeling niet nageleefd. Hij moet nu psychologische en medische proeven ondergaan, en zijn rijexamens opnieuw afleggen. (JEK)