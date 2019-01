Vluchtelingen worden voortaan ingezet in Maatwerkbedrijven “Het wordt mogelijk om complexere taken uit te voeren” Dirk Selis

04 januari 2019

12u31 0 Hasselt Op 1 januari 2019 trad het Maatwerkdecreet in werking. Dit decreet heeft een grote impact op de 49 beschutte en 86 sociale werkplaatsen in Vlaanderen: voortaan dragen ze de gezamenlijke naam ‘maatwerkbedrijven’. Deze 135 sociale economiebedrijven stellen samen meer dan 31.000 mensen tewerk die niet in het ‘reguliere’ arbeidscircuit terechtkunnen.En daar horen voortaan ook vluchtelingen bij.

Achter de naamswijziging schuilt een dieper verhaal, weet Johan Bongaerts, algemeen directeur Bewel dat met 2.000 medewerkers en negen vestigingen de derde grootste werkgever én het grootste productiebedrijf van Limburg is. : “De twee grootste takken binnen de sociale economie zijn de beschutte en de sociale werkplaatsen. In de beschutte werkplaatsen – zoals Bewel – zijn vooral mensen met een cognitieve beperking actief. Zij richten zich op industriële activiteiten en productie. In sociale werkplaatsen zijn veeleer mensen met een psychosociale problematiek aan de slag. Deze organisaties zijn eerder dienstverlenend van aard (bv. maaltijdbedeling, sociale restaurants, poetsdienst, groenzorg,…) Maar nu gaan we dus flink wat breder.”

Deur open voor vluchtelingen

Als werkgever ziet Bewel kansen in de samensmelting. “Als maatwerkbedrijf kunnen we nu ook makkelijker mensen met een psychosociale problematiek rekruteren. Daarnaast zetten we de deur ook verder open voor vluchtelingen en langdurig werkzoekenden. Het gaat vaak om mensen met een ander profiel. Dit betekent dat we moeilijkere opdrachten aankunnen. Door onze dienstverlening te verbreden spelen we in op de vraag van klanten. Zij vragen almaar vaker ondersteuning bij complexere taken. De wereld van de e-commerce wordt hierin een belangrijke speler. Nu al werken we samen met dergelijke bedrijven om pakketjes verzendklaar te maken.”, aldus Johan.

Op zoek naar mensen

De komende maanden gaat Bewel volop op zoek naar deze mensen. “Er zit potentieel in onze provincie. In Limburg zijn er zo’n 1.500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op zoek naar werk. En de komende jaren komen daar nog een 1.500-tal jongeren bij, die momenteel nog op de schoolbanken zitten. In september draaien al 25 stagiaires uit het BUSO-onderwijs mee. Daarnaast rekenen we op instroom via VDAB en GTB. Maar we komen zelf ook uit ons kot, om ons als aantrekkelijke werkgever in de markt te zetten. De term ‘maatwerkbedrijf’ helpt daar alvast bij. Dat woord roept veel positievere gevoelens op dan ‘beschutte werkplaats’ én de vlag dekt de lading beter. Want maatwerk is exact wat we doen: ingewikkelde processen opdelen in eenvoudige repetitieve taken, zodat onze mensen werk op hun maat kunnen uitvoeren.”