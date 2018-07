Vlinderbelevingstocht met Natuurpunt 25 juli 2018

Het grote vlinderweekend van Natuurpunt komt eraan. Daarom organiseert Natuurpunt Limburg vandaag al een natuurontdekkingstocht rond vlinders aan het Bezoekerscentrum in Kiewit. "Samen met een gids ontdek je al spelenderwijze hoe vlinders door het leven fladderen. Het wordt een vlinderbelevingstocht voor ouders en kinderen met de focus op het prikkelen van de zintuigen en het gezellig samenzijn", luidt het bij Natuurpunt. De organisatie mikt op kinderen tussen 4 en 12 jaar. Het event vindt plaats tussen 14 en 16.30 uur. Het vlinderweekend zelf is dan voor 28 en 29 juli. "Tijdens dit weekend kijken we over gans Vlaanderen hoe het met de verschillende soorten is gesteld in ons land", besluit Natuurpunt. (BVDH)