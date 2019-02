Vlaanderen krijgt er nog een Lage Emissie Zone (LEZ) bij, nu in Hasselt Toon Royackers

04 februari 2019

21u12 39 Hasselt Met tromgeroffel is maandagavond het ambitieuze bestuursakkoord van N-VA, Rood-Groen en Open VLD in Hasselt voorgesteld. En net zoals de deelnemers van de coalitie is ook de inhoud behoorlijk verrassend. Maar liefst 580 concrete actiepunten wil de nieuwe meerderheid realiseren. Veel minder verkeer in het stadscentrum, een nieuw Kolonel Dusartplein en camera’s tegen sluikstorten zijn er maar enkele van.

“Wat ik zelf het allerbelangrijkste actiepunt uit ons bestuursakkoord vind? Het is onmogelijk om uit één van die 580 punten te kiezen, want alles hangt nauw samen”, zegt kersvers burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Er zit een globale visie achter dat we opnieuw de echte ‘gidsstad’ van deze regio willen worden. Eéntje waar vernieuwde en verrassende zaken gerealiseerd worden.” De burgemeester beloofde bovendien plechtig dat hij burgemeester blijft, ook al is hij kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen in mei. “Ik doe dat om mijn stad te verdedigen in Brussel. Ik heb daar geleerd dat het belangrijk is om contact te hebben met de hogere overheid.”

• Hasselt wil dus een ‘Lage Emissie Zone’ (een LEZ zone) invoeren in de binnenstad, zoals bijvoorbeeld ook de stad Antwerpen die al heeft. Dat betekent dat in de praktijk vervuilende auto's straks niet meer tot in het stadscentrum mogen rijden. “De luchtkwaliteit binnen de grote ring is niet altijd goed. Daar willen we iets aan doen”, aldus burgemeester Vandeput. “We denken dat we op vrij korte termijn daarvoor al een plan op tafel kunnen leggen. Al moeten we dan wel nog een systeem uitbouwen, zodat we ook de naleving kunnen afdwingen.”

• De Groene Boulevard wordt ook anders ingericht. De Hasseltse kleine ring is twintig jaar geleden aangelegd, en was toen misschien vernieuwend. Vandaag is ze dat niet meer, zo vindt het nieuwe bestuur. De Groene Boulevard blijft wel rond voor het lokale verkeer, maar de andere bestuurders worden naar de parkings of de invalswegen geleid. De Groene Boulevard moet de ‘ramblas’ van Hasselt worden voor fietsers en voetgangers.

Nieuw Kolonel Dusartplein

• Het Kolonel Dusartplein wordt heraangelegd. Het plein moet meer één geheel worden. Nu wordt het plein nog doorkruist door het busknooppunt en de Groene Boulevard. Het blijft een evenementenplein, maar dan één met meer groen.

• Er komt meteen ook een nieuw evenement bij: ‘De Zomer van Hasselt’. Wat er met de septemberfoor moet gebeuren, staat nog niet vast. Die kan in de toekomst wel nog op het Kolonel Dusartplein blijven staan, maar niet meer op de Boudewijnlaan. Daar komt in de toekomst immers een sneltram. Mogelijk komt de foor terug naar de Groene Boulevard. Ook het evenement ‘Winterland’ moet meer aansluiten bij de binnenstad.

Culturele hoofdstad van Europa

• Hasselt is kandidaat ‘Europese Culturele Hoofdstad’ van 2030. Dat zal dus nog na deze legislatuur zijn, maar de huidige meerderheid wil alvast fondsen werven en partnerships aangaan om de kandidatuur van Hasselt op de agenda te krijgen.

• Er komt een lokale ‘taxshift’. “Er zijn nogal wat belastingen, en die zijn niet allemaal even efficiënt”, vindt burgemeester Vandeput. “Met een verschuiving willen we dat de Hasselaar aan het einde van de maand meer overhoudt.” Concreet zijn er plannen om de personenbelasting te verlagen van 7,5 naar 7 procent, maar de ‘opcentiemen’ te verhogen. Eigenaars van gebouwen gaan dan iets meer moeten ophoesten om het gat dicht te rijden.

• Erg ambitieus is de stad ook op milieuvlak. De stad wil ‘energieneutraal’ worden, zonder afval. Op korte termijn moet bijvoorbeeld de markt al zonder plastic verpakking werken.

Alle 580 actiepunten kun je ook downloaden op de website van de stad Hasselt.