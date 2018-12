Vlaams parlementslid Rob Beenders (39) stopt met politiek Toon Royackers

05 december 2018

18u31 0 Hasselt Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a) stopt na de Vlaamse en federale verkiezingen van volgend jaar met de actieve politiek. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. Beenders neemt die drastische beslissing naar eigen zeggen op doktersadvies. Hij lijdt al een poos aan de ziekte van Ménière.

Rob Beenders werd in 2006 schepen in Hasselt voor sp.a. Nadien raakte hij ook verkozen als Vlaams parlementslid. Hij liet zich vooral opmerken in energiedossiers. Zo klaagde hij de stijgende facturen van elektriciteit en water aan. Bij de crisis in het stadsbestuur in 2016 kwam hij even mee in woelig vaarwater door twisten met toenmalig burgemeester Hilde Claes (sp.a). Maar Beenders benadrukt dat zijn vertrek uit de politiek alleen te maken heeft met de ziekte. “Die laat mij niet meer toe zeven dagen op zeven met politiek bezig te zijn,” verklaart hij. Ménière wordt gekenmerkt door duizeligheid en oorsuizingen en lijdt ook tot misselijkheid. Wat Rob Beenders na de verkiezingen van volgend jaar gaat doen, ligt volgens hem nog niet vast.