Vissen sterven massaal door hitte NU AL HONDERDEN KADAVERS UIT HET WATER GESCHEPT TOON ROYACKERS

01 augustus 2018

02u49 0 Hasselt In het vijvergebied Midden Limburg, maar ook aan de visvijvers in Bilzen stierven de voorbije dagen al massaal veel vissen door het uiterst warme weer. Dat zorgt er voor dat er in de vijvers een zuurstoftekort ontstaat. Zowel in Bilzen als Zonhoven werden al honderden dode vissen geruimd.

De gemeente Zonhoven excuseerde zich deze week al voor de geuroverlast aan de uitkijktoren vlakbij het Bolderdal. Daar dobberen sinds deze week massaal veel dode vissen op het water van de grote vijver in het gebied. Veel toeristen die langs de fietsroutes trappen en de toren bezoeken slaan alarm. Gisterenmorgen werden de meeste kadavers al uit het water geschept. Maar in de namiddag kwamen opnieuw dode vissen naar boven drijven, en was de doordringende geur nog niet helemaal verdwenen. Op de oever werd intussen een extra pomp geïnstalleerd. Die moet meer zuurstof in het water brengen, en zo de vissterfte een halt toeroepen. Vanuit nabijgelegen kleinere vijvers wordt voorlopig exra water gepompt. In de vijver aan de vogelkijkhut in hetzelfde gebied zagen natuurliefhebbers verschillende dode snoeken drijven. Hetzelfde probleem doet zich trouwens sinds vorige week al voor in de Demer, net achter de Abdij van Herckenrode in Hasselt. Ook aan de stuw die eerder dit jaar afbrak overleven de vissen de hitte niet langer. Het water stond er door de breuk al veel lager dan gewoonlijk, maar door de aanhoudende hitte is het waterpeil nog meer gezakt.





Karpers

De vissers van de 'Bilsener Fishing Club' aan de Kattenberg in Bilzen zagen maandag de kadavers op het water drijven van zo een 150 karpers. "We denken dat zo een 500 kilo verloren is", zegt Willy Stulens van de vereniging. "We zagen ze maandag dood liggen. Maar zelf kunnen we daar weinig tegen beginnen." De stad Bilzen liet wel meteen de grote middelen inzetten, om nog zo veel mogelijk vissen te redden. Brandweerzone Oost Limburg kwam er water in de vijver spuiten, in de hoop zo het zuurstofgehalte opnieuw omhoog te krijgen. Maar ook daar bleven veel vissen het moeilijk hebben. Vers water uit de nabijgelegen Demer oppompen is door de lage waterstand immers verboden. Daarom werd met brandweerslangen tweeduizend liter water per minuut uit de vijvers getrokken, en vervolgens opnieuw in de visvijver gebracht. Die circulatie moet ook al voor extra zuurstof zorgen. Gisteren werd het aantal dode kapers al op ruim tweehonderd geschat.





Schildpad gesignaleerd

Het droevige nieuws van de massale vissterfte zorgde dinsdag echter ook voor een verrassende ontdekking. In de Wijers in Zonhoven zagen natuurliefhebbers plots een grote schildpad uit het water opduiken. Die kwam aan de kadavers van de vissen peuzelen. Het is de eerste keer dat die grote schildpad in het gebied gesignaleerd werd.