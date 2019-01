Vijftig ‘gele hesjes’ flyeren en voeren actie tegen de banken LXB

12 januari 2019

12u00 24 Hasselt Voor de vijfde zaterdag op een rij hebben de ‘gele hesjes’ actie gevoerd. Een vijftigtal personen daagde op aan de Limburgse hoofdzetel van de BNP Paribas Fortisbank in Hasselt. “Een bewuste keuze gezien we actie voerden tegen de banken”, vertelt Kat Petit, de initiatiefneemster van de actie.

“We klagen aan dat de bevolking de rekening gepresenteerd kreeg van de crisis. De banken die de crisis hebben veroorzaakt gaan vrijuit. We klagen aan dat toplui die verdacht worden van handelen met voorbedachte rade gewoon vrijuit gaan. Dat begrijpen we niet. Het is een voorbeeld van klassejustitie”, aldus nog Kat Petit. Na een klein half uur trok de groep door de binnenstad om mensen op straat aan te spreken. De actievoerders deelden 1.000 flyers uit waarin de eisen van de Gele Hesjesbeweging staan.

Solidariteit

Even hield de groep halt aan de winkel van Proximus. “We hebben de mensen die daar werken en hun collega’s die dreigen ontslagen te worden een hart onder de riem gestoken”, zegt Kat Petit. “Opnieuw dreigen hier gezinnen in financiële problemen te komen als ze hun job kwijt zijn.”

De Gele Hesjes uit Limburg toonden ook hun medeleven met de man die bij een actie van de gele hesjes in het Luikse door een chauffeur werd aangereden en hierbij het leven liet. “We stuurden 10 mensen naar Luik waar ze deelnamen aan een stille mars voor de onfortuinlijke medestrijder.”