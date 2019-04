Vijf tips voor het weekend in Limburg Marco Mariotti

18 april 2019

BILZEN: Paaseierenraap

Nergens spannenders paaseieren rapen dan zaterdagavond in de betoverende kasteeltuinen van Alden Biesen in Bilzen. De paashaas voorziet lichtgevende eieren die hij in het park verstopt. Na het rapen wordt ‘de buit’ verdeeld en kunnen alle kinderen samen met hun ouders genieten van Bilzen Mysteries ‘Het Verhaal’. Dat kan dezelfde avond of op een andere dag in de paasvakantie.

Tickets voor de paaszoektocht kopen, kan enkel in combinatie met de aankoop van een ticket voor Bilzen Mysteries Het Verhaal. Meer info via www.bilzenmysteries.be/paaszoektocht.

LANAKEN: Paardenjumping Zangersheide

Hét paardenevenement van het jaar vindt ongetwijfeld plaats in Lanaken. De Z-Tour bij Zangersheide is al enkele jaren een begrip binnen het wereldje. Nu zaterdag en zondag kan je voor het derde weekend op rij tientallen paarden aan het werk zien tijdens de jumping. De mooiste exemplaren van over de hele wereld komen speciaal afgezakt naar Limburg om hun schoonste kunsten en sprongen te laten zien. Het evenement is gratis voor alle bezoekers.

Hasselt: Slowreading

In onze hectische maatschappij is er soms nog weinig plaats om rustig een boek of magazine te lezen. De ‘slow reading club’ wil daar verandering in brengen en spreekt zaterdagnamiddag om 14 uur af op een rustige plek om één uur in stilte te lezen. Geen smartphone, geen to-do’s. Alleen tijd voor jezelf. Je leest er wat je zelf wilt. De zon zal schijnen en alle lezers zijn er welkom om een plekje uit te zoeken op een van de zetels op het Bibliotheekplein.

GENK: Wandeling bij volle maan

Hoe voelt het als een dier te leven in de nacht? Welke vreemde geluiden kan je ‘s nachts horen en hoe beleefden de mensen vroeger de duisternis? Deze en vele andere vragen worden beantwoord op de wandeling aan Kattevennen. De Ranger neemt je mee door de duisternis en brengt je helemaal in de sfeer van de volle maan door de verhalen die hij vertelt. Een zaklantaarn mag je meenemen, maar slechts in noodgevallen gebruiken. De wandeling start om 20.00 uur aan het bezoekersonthaal, einde voorzien om 22.00 uur. Inschrijven is niet nodig.

LOMMEL: Sand Rookies Motorcrossevent

Alle liefhebbers van motorcross richting Lommel. Sand Rookies is een nieuw evenement van de organisatoren van het WK Motorcross. Het event richt zich op de toekomstige toppers, met op het programma het Europees Kampioenschap 65 en 85 cc. Daarnaast is er een open wedstrijd 125cc, waarbij de drie toppers een wildcard voor het EK 125cc kunnen verdienen voor de Grand Prix van Lommel.

Ook de kleinste rakkers zullen zaterdag én zondag door het diepe zand van Lommel racen. Meer info en tickets vind je op www.gplimburg.com!