Vijf tips voor het weekend in Limburg

28 maart 2019

HASSELT: Opening Japanse Tuinen

Goed nieuws voor de liefhebbers van Japanse sferen. In Hasselt gaat het échte openingsweekend van de Japanse tuin in. De tuinen zijn al een week vroeger dan normaal geopend omwille van het goede weer. De lente is al in het land waardoor de Japanse kerselaar al helemaal in bloei staat. Later deze maand zullen er ook infolessen plaatsvinden over hoe om te gaan met Japanse honden.

Sint-Truiden: Opening Bloesembar in Velm, Bloesembar

In de Jufferstraat in Velm wordt zondag 31 maart de Bloesembar geïnstalleerd. Het gaat om een loungebar uit hout die ideaal past in de oase van rust mét prachtig uitzicht op de vallei vol bloesems. De bar bevindt zich op de bloesemfietsroute tussen de knooppunten 186 en 359.

De BFV Bloesembar is na dit weekend open van maandag tot donderdag telkens tussen 11.30 uur en 17.30 uur. In het weekend telkens tot zonsondergang. Je kan er ook BBQ’en.

Maaseik: Carnavalstoet centrum-Maaseik

Wie geen genoeg krijgt van de carnavalssfeer, kan zondag naar Maaseik afzakken. Het gaat om de halfvastenoptocht van Maaseik-centrum die zondag zal plaatsvinden. Aanvang: 14.11 uur. Ook in Eisden bij Maasmechelen start op het zelfde tijdstip de stoet. In Limburg gaan tot verder in april nog heel wat optochten door.

Peer: Eco-fitness aan Heihuiskens

Zit om iets aan uw conditie te doen én in de natuur te vertoeven, maar heb je geen zin om te joggen? Neem dan deel aan de Ecofitness-dagen op de grens met Helchteren en Peer. Daar wordt natuurgebied Heihuiskens aangepakt en flink onderhouden. “Maaien, zagen, afvoeren van maaisel, bouwen van takkenwallen er is voor iedereen aangepast werk”, klinkt het. “Dit heidegebied heeft last van verbossing door het uitzaaien van dennen en berken vanuit de omringende bossen.” Breng handschoenen en een goed humeur mee. Werkmateriaal is aanwezig. Start om 9 uur aan de Oude Postbaan.

Lanaken: Reigerkoloniewandeling

Reigers zijn niet héél makkelijk te spotten. Maar wie de vogels eens van redelijk dichtbij wil bespieden, kan zondag in Lanakan. Je kan er de nesten, de rituelen en hun geluiden van dicht waarnemen. “Heel voorzichtig en in alle rust bezoeken we plaatsen, die anders niet toegankelijk zijn voor het publiek”, klinkt het. “Het zal bijzonder verrassend zijn.” De route is vanaf 14 uur te bewandelen vanaf het kruispunt met de Geulerweg en Kupweg in Neerharen. Deelname kost 2 euro. De wandeling is niet geschikt voor buggy’s. Meer info@limburgs-landschap.be