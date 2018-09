Vijf jaar cel voor Hasselaar die ex met een hamer bewerkte 06 september 2018

02u39 0 Hasselt De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 48-jarige gewezen para uit Hasselt tot vijf jaar cel, omdat hij zijn ex-partner met een hamer meermaals op het hoofd sloeg. De drugsverslaafde man stond ervan versteld dat die niet dood was.

Op 22 maart van dit jaar drong de man binnen in de woning van het slachtoffer aan de Driekruisenstraat in Tongeren. Volgens hem wilde hij enkel zijn kleren komen halen nadat hij eerder die dag door de politie als landloper opgepakt was en nadien weer vrijgelaten. Omdat zijn ex, waarmee hij twee jaar had samengeleefd, hem niet wilde binnenlaten, sloeg hij met een kassei een venster aan diggelen. Zijn ex sloot zich op in de slaapkamer, maar hij beukte met een hamer de deur in.





"Getraind om te doden"

De vrouw kreeg enkele rake klappen op het hoofd. "Achteraf is het raar dat ze niet dood was", zei de Hasselaar tegen de rechter. Toen de rechter hem wees op voorbedachtheid omdat hij met een wapen naar de slaapkamer trok, haalde de junkie nonchalant de schouders op. "Ik ben als gewezen para getraind om te doden, zelfs met mijn blote handen. Ik heb daar geen hamer voor nodig. Dat ze nog recht krabbelde, heeft ontgetwijfeld met voodoo te maken." (JEK)