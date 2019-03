Vijf jaar aan gewerkt, maar nu lanceert Hasseltse haar eigen gezelschapsspel ‘Adventures in Neverland’ Toon Royackers

15 maart 2019

17u23 0 Hasselt Vijf jaar geleden schoot Vicky Swers uit Hasselt plots midden in de nacht wakker. Ze had een geniale inval voor een nieuw gezelschapsspel: ‘adventures in Neverland’. Vijf jaar lang verfijnde ze spelregels, de kaarten, het spelbord en trok ze langs vrienden en spellenbeurzen om de ultieme versie uit te testen. Die is vandaag zo goed als klaar, waardoor uitgeverij Black Box Adventures het spel nog dit jaar op de Europese markt wil brengen.

“Ik ben al veel langer een liefhebber van bordspelen,” legt Vicky Swers uit. “Maar er was wel iets wat ik miste. Iets zoals zich in het oorspronkelijke verhaal van Peter Pan afspeelde. Het scenario van dat verhaal kan alle kanten uit, want telkens zijn er weer verschillende versies. Zo wou ik ook een spel met verschillende scenario’s, zodat zich elke keer een ander verhaal op het spelbord zou afspelen. De spelers trekken kaarten, en moeten het scenario naspelen op getekende eiland. Onderweg komen ze natuurlijk al eens in conflict met andere deelnemers. Wie het best zijn eigen avonturen kan verwezenlijken krijgt het meeste punten en wint.”

Neverland

Vijf jaar is natuurlijk lang. “Maar wat nu op tafel ligt is toch iets helemaal nieuw. We hebben het zo vaak getest tot het helemaal af is. De laatste scenario's zijn we nu trouwens nog op kaarten aan het zetten. Je kan het met zes spelers samen proberen. In het weekend van 23 en 24 maart staan we weer op de beurs ‘Zuiderspel’ in het Nederlandse Veldhoven. Maar dit jaar komt het ook echt op de markt. Op onze facebookpagina ‘Adventures in Neverland’ gaan we dat tijdig laten weten. Of de naam op dit moment niet wat ongelukkig gekozen is met al die commotie rond ‘leaving neverland’ en Michael Jackson? Ach, het spel is gebaseerd op het originele Peter Pan verhaal, en niet op de range van de zanger. De avonturen uit het oorspronkelijke boek zijn zo een mooie uitvalsbasis voor dit spel, dat we de naam perfect aansluit bij de fantasie en de avonturen die we willen oproepen.”

Link: https://www.facebook.com/AINboardgame/