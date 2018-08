Vijf drugsdealers betrapt op Pukkelpop 21 augustus 2018

02u43 0

Tijdens de afgelopen dagen is er op Pukkelpop intensief gecontroleerd op bezit en verkoop van drugs met extra aandacht voor dealers. Vijf dealers konden worden betrapt.





Twee van hen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Twee andere verdachten werden via de procedure snelrecht gedagvaard en zullen zich binnen enkele weken moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Het vijfde dossier wordt nog verder onderzocht. Het dealen betrof verschillende soorten drugs zoals MDMA, ketamine, cocaïne, cannabis, XTC en speed.





Er werd permanent gecontroleerd bij festivalgangers én lockers met bijstand van drugshonden van de federale politie. Dit jaar kregen 86 meerderjarigen een boete tussen de 75 en 600 euro voor drugsbezit afhankelijk van de hoeveelheid. De vaststellingen bij minderjarigen worden nog via het parket onderzocht. Personen die verdacht worden van dealen of die grote hoeveelheden drugs bezitten worden gearresteerd, voorgeleid bij de onderzoeksrechter of gedagvaard via de snelrechtprocedure.