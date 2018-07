Vier verdachten gevat na overval op nachtwinkel 06 juli 2018

De politie heeft vier verdachten gevat na een overval op een nachtwinkel op 14 juni dit jaar aan de Meylandtlaan in Heusden-Zolder. Dezelfde bende wordt ook gelinkt aan een poging tot overval in Hasselt.





Bij de eerste overval werden aanvankelijk twee personen opgemerkt omstreeks 7 uur 's ochtends. Zij konden 1.500 euro buit maken door de uitbater van de winkel aan de Meylandtlaan te bedreigen. Diezelfde avond sloegen twee verdachten opnieuw toe. Deze keer dus in een nachtwinkel aan de Diestersteenweg in Hasselt. Daar bood de uitbater echter hevig verzet, waardoor bij de daders zelfs een schot gelost werd. Uiteindelijk sloegen ze zonder buit op de vlucht. Al snel werd voor de politie duidelijk dat beide overvallen met elkaar te maken hadden. De dag na de feiten kon al één 37-jarige man uit Lummen gevat worden. Inmiddels zitten ook twee mannen van 24 en 47 jaar uit Beringen achter de tralies, net als een kompaan van 26 uit Houthalen-Helchteren. (RTZ)