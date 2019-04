Vier jaar cel voor minderjarige die bij autoverkoop schoten loste BVDH

11 april 2019

11u11 0 Hasselt De Hasseltse rechtbank heeft een jonge Hasselaar veroordeeld tot vier jaar cel voor het lossen van schoten op een 35-jarige man. Die raakte gewond aan zijn been. Op 11 april 2018 speelden de feiten zich af, beklaagde was toen amper zeventien jaar.

De jongeman verklaarde dat hij voor 9.000 euro een BMW 1 wilde verkopen en zijn broer een koper had geregeld. Er werd afgesproken in de buurt van de Sint-Truidersteenweg, waar het helemaal verkeerd liep. De koper bleek een oude bekende van de jongeman uit het drugsmilieu te zijn. Al snel ontaarde de babbel in een discussie en een schermutseling. Het slachtoffer werd daarbij beschoten met een 7,65 millimeter pistool. Hij liep een schotwonde op in zijn been en belandde in de berm.

Stevig strafverleden

Het parket gelooft dat het de jongeman vooral om het geld te doen was. Hij werd na de feiten opgesloten in de jeugdgevangenis van Tongeren. Hij mag dan wel nog maar net meerderjarig zijn, dat weerhoudt hem niet om al een stevig strafverleden te hebben verzameld. Zo was hij reeds betrokken bij drugshandel, diefstallen, verkeersovertredingen en weerspannigheid ten aanzien van de politie. Dat leverde hem al veertien bezoekjes op aan de jeugdinstelling, waaruit hij regelmatig ontsnapte. Omwille van deze achtergrond werd hij niet naar de jeugdrechtbank, maar naar de correctionele rechtbank gestuurd.

Beklaagde krijgt een deel van zijn celstraf met uitstel. Het wordt dan wel tijd dat hij zich opnieuw nuttig bezighoudt, met werk of met studies bijvoorbeeld. De proceskosten van ruim 22.000 euro zijn ook voor zijn rekening. Twee andere betrokkenen bij de zaak, waaronder de broer van beklaagde, verschijnen later voor de rechtbank.