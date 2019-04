Video: Zo ziet het topje van de Tuikabelbrug er uit Toon Royackers

17 april 2019

16u42 4 Hasselt Grote manoeuvres woensdagnamiddag op de Tuikabelbrug van Godsheide bij Hasselt. Daar kwam een gespecialiseerd bedrijf een nieuwe telescopische kraan demonstreren voor Wegen en Verkeer. Die kraan maakt het mogelijk om ook het topje van de Tuikabelbrug te inspecteren.

Voor alle duidelijkheid: er is helemaal niets mis met de bewuste brug van Godsheide. De brug werd ooit gebouwd voor een nieuwe expressweg tussen Hasselt en Genk, maar werd nadien nooit gebruikt. Alleen het lokale verkeer gebruikt hem vandaag als alternatief. Toch kwam Limburgs meest ‘nutteloze’ bouwwerk woensdag goed van pas, want het bleek de ideale plek voor een demonstratie van de nieuwe kraan. Die wil de Vlaamse overheid in de toekomst inzetten om bijvoorbeeld hoogspanningsmasten of het viaduct van Vilvoorde te inspecteren. De kraan bereikte woensdag een hoogte van 56,7 meter, waardoor de ingenieurs zelfs iets boven de Tuikabelbrug konden uitkijken. Wij mochten mee naar boven voor een filmpje.