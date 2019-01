Video: Restaurant uit Hasselt serveert ‘steak met laagje bladgoud’ Toon Royackers

15 januari 2019

17u14 2 Hasselt Nieuwe specialiteit op de kaart van restaurant ‘Butchers Grill en Bar’ in Hasselt. Daar staat vanaf deze week ‘steak met een laagje 24 karaats bladgoud’ op het menu. Decadent? “Helemaal niet,” zo vindt chef-kok Pirigam Ramis. “Het is juist een sensatie aan tafel. En ik wil het zelfs bewust heel betaalbaar houden.”

Pirigam Ramis heeft in het verleden trouwens nog als juwelier stage gelopen. “Maar toen wist ik nog niet dat goud eetbaar was," lacht de kok. “Het is ook iets wat weinig mensen weten. Mensen denken dat goud alleen iets is voor juwelen, maar dan spreken we van bewerkt goud. Wat ik in de keuken gebruik is het pure metaal. In chocolade wordt het bijvoorbeeld al vaker gedaan, maar voor zover ik weet zijn we het eerste restaurant in België dat steaks met bladgoud op het menu heeft staan. Het gaat uiteraard niet om goudstaafjes die we tussen het vlees steken. Wel om een dun laagje bladgoud. Je eet het niet specifiek om de smaak, want goud is redelijk smaakloos. Het is puur presentatie, en het zorgt voor een unieke ervaring. Wat dat gaat kosten? Tja, dat hangt af van het type vlees dat je bestelt. Maar voor 65 euro presenteren we hier al iets lekkers met een laagje bladgoud. Ideaal toch om je geliefde te verrassen op Valentijnsdag?”