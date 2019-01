Video: kerstman valt binnen op eerste nieuwe gemeenteraad Eerste voorstel: houd elk jaar één gemeenteraad in het ‘plat Hessels’ Toon Royackers

02 januari 2019

22u40 0 Hasselt Afgeladen vol zat de raadszaal gisteravond in Hasselt. Nadat kersvers burgemeester Steven Vandeput (N-VA) al de eed had afgelegd bij de Gouverneur, was het deze keer de beurt aan de schepenen en de raadsleden. Patrick Dewael, burgemeester van Tongeren, kwam trots toekijken hoe zijn zoon Frank Dewael geïnstalleerd werd als schepen. Op het einde van de raad werd de zaal plots opgeschrikt door een binnenvallende kerstman.

Een aantal verkozen raadsleden zijn er niet meer bij. Zo heeft uittredend burgemeester Nadja Vanaroye (CD&V) beslist om niet te zetelen. Ook voormalig schepen Rob Beenders (sp.a) stopt zoals bekend met de actieve politiek. Wel nieuw is de fractie van de PVDA in de Hasseltse gemeenteraad. Zij legden net voor de officiële zitting voor het stadhuis hun ‘eed van het volk' af. Daarin beloofden raadsleden Kim De Witte en Karolien Stevens geen financiële voordelen te halen uit hun mandaat. “We doen aan politiek uit engagement. Alle zitpenningen en vergoedingen die wij ontvangen zullen we investeren in ons werk voor een sociale, gezellige en groene stad.”

Naast de gemeenteraadsleden leggen ook de schepenen hun eed af. Voor Hasselt zijn de nieuwe schepenen Lies Jans (N-VA), Rik Dehollogne (N-VA), Joske Dybajlo-Dexters (N-VA), Laurence Libert (Open VLD), Frank Dewael (Open VLD), Marc Schepers (Rood-Groen) en Habib El Ouakili (Rood-Groen). Derya Erdogan (RoodGroen), legde de eed nog niet af. Zij zal in 2022 wel als schepen komen, in de plaats van Joske Dybajlo-Dexters (N-VA).

Plat Hessels

De nieuwe voorzitter van de gemeenteraad wordt Guido Fisette (N-VA). Hij verraste meteen door een deel van zijn speech in het ‘plat Hessels’, het lokale dialect te houden. Hij besloot ook met een ernstig voorstel: “Het zou niet slecht zijn als we elk jaar één gemeenteraad in het ‘Hessels’ gaan doen. Ik ben er een grote voorstander van om het lokale dialect in ere te houden. En dan moeten we natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Of alle raadsleden nog wel dialect kunnen spreken? Ze hebben alleszins een jaar de tijd om te oefenen, want ik ga mijn voorstel pas indienen vanaf 2020. Ik hoop dat ik er een meerderheid voor krijg.”

“Onze trein is vertrokken,” klonk ook burgemeester Steven Vandeput (N-VA) op de aansluitende receptie. “De eerste taak? Vooral het vertrouwen van de Hasselaren in hun stadsbestuur terug herstellen. Op het terrein willen we dit jaar de stad ook al veel fietsvriendelijker maken.” Vandeput kocht zich zelf al een elektrische fiets om naar het stadhuis te trappen.

Kerstman

Opvallende gast op het einde van de gemeenteraad was de kerstman die onverwacht binnen viel. “Ik heb mijn reis naar het hoge noorden speciaal uitgesteld om dit nog mee te maken”, kondigde de kerstman aan, die door enkelen herkend werd als een lid van het feestcomité. Ook hij wenste het nieuwe stadsbestuur alle succes toe. “En zeker de schepen van Feestelijkheden.”