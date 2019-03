VIDEO. Hevige en uitslaande brand vernielt woning van wellnesscenter in Kiewit Toon Royackers

08 maart 2019

01u42 0 Hasselt Een hevige en uitslaande brand heeft donderdagavond laat de woning voor het wellnesscenter B-Relaxed langs de Kiewitstraat in Kiewit bij Hasselt vernield. Getuigen werden kort na 23 uur opgeschrikt door enkele luide knallen. Even later stond de bovenverdieping al in lichterlaaie.

De bewoners konden gelukkig wel op tijd naar buiten lopen. Zij sprongen nog snel in hun auto, om die van de oprit weg te halen en op een veilige afstand te parkeren. “Bij onze aankomst sloegen al metershoge vlammen uit het dak naar buiten,” zegt Kapitein Hugo Simons van brandweerzone Zuid West Limburg. “Het vuur situeerde zich bovendien net op de grens met de naburige woning. Helaas waren de vlammen al naar de buren aan het overslaan. De wind zat in de verkeerde richting, waardoor het vuur als het ware naar de buren geblazen werd. Daar moesten we snel de deur open breken, omdat er niemand thuis was. We hebben alles op alles gezet om het aanpalende huis zo veel mogelijk te redden.”

De getroffen woningen van de eigenaren van het wellnesscentrum is grotendeels vernield. “De bovenverdieping is helemaal uitgebrand,” aldus Kapitein Simons. “Het wellnessgedeelte met de sauna en het zwembad helemaal achteraan is trouwens niet beschadigd. Bij de buren gaan we het dak moeten dicht leggen, want ook daar is toch nog aanzienlijke schade. Zij zullen voorlopig elders moeten logeren. De precieze oorzaak van de brand kennen we op dit moment nog niet.” De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad sloot de Kiewitstraat 's nachts af tijdens de bluswerken.