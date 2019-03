VIDEO. Hevige brand vernielt woning van wellnesscenter in Kiewit Eigenaar Bart Neskens: “We proberen welnesszaak zo snel mogelijk terug open te krijgen” Toon Royackers

08 maart 2019

14u21 0 Hasselt Een hevige en uitslaande brand heeft donderdagavond laat de woning voor het wellnesscenter B-Relaxed langs de Kiewitstraat in Kiewit bij Hasselt vernield. Getuigen werden kort na 23 uur opgeschrikt door enkele luide knallen. Even later stond de bovenverdieping al in lichterlaaie. Eigenaar Bart Neskens probeert intussen de welnesszaak toch zo snel mogelijk terug te openen.

“We hadden donderdagavond nog gezellig een houtvuur aangestoken”, getuigen de eigenaars van de zaak. “Kennelijk is er iets misgelopen met de schoorsteenbuis die naar het dak van ons privé-gedeelte loopt. Vermoedelijk is die gesmolten en is daardoor het dak beginnen branden.” De bewoners liepen snel naar buiten. Zij sprongen nog in hun auto, om die van de oprit weg te halen en op een veilige afstand te parkeren. Ook andere buren moesten snel hun wagen verplaatsen door het neerdwarrelende puin. “Bij onze aankomst sloegen al metershoge vlammen uit het dak naar buiten”, zegt Kapitein Hugo Simons van brandweerzone Zuid West Limburg. “Het vuur situeerde zich bovendien net op de grens met de naburige woning. Helaas waren de vlammen al naar de buren aan het overslaan. De wind zat bovendien in de verkeerde richting, waardoor het vuur als het ware naar de buren geblazen werd. Daar moesten we snel de deur open breken, omdat er niemand thuis was. We hebben alles op alles gezet om het aanpalende huis zo veel mogelijk te redden.”

Welnessgedeelte gespaard

De getroffen eigenaarswoning van het wellnesscentrum is grotendeels vernield. “De bovenverdieping is helemaal uitgebrand”, aldus Kapitein Simons. “Het wellnessgedeelte met de sauna en het zwembad helemaal achteraan is trouwens niet beschadigd. We hebben ook langs achter alles gedaan om die overslag te voorkomen, en ik mag toch wel zeggen dat onze manschappen daar goed werk geleverd hebben. Bij de buren gaan we het dak moeten dicht leggen, want daar is toch nog aanzienlijke schade. Zij zullen voorlopig elders moeten logeren. De precieze oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden.” De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad sloot de Kiewitstraat 's nachts af tijdens de bluswerken.

Bijna jubileum

De zaak ‘B-Relaxed’ was dit jaar tien jaar geopend, en kon bijna haar jubileum vieren. “De klanten van vrijdag hebben we uiteraard allemaal moeten afbellen”, zegt eigenaar Bart Neskens. “Maar eigenlijk is het welnessgebouw helemaal intact. We moeten alleen nog een oplossing zoeken voor de verwarmingsinstallatie, want die bevond zich wel in het door de brand getroffen gedeelte. Mogelijk kunnen we samen met een expert dit weekend al een oplossing vinden, en kan de zaak daarmee volgende week terug open. Maar dat zullen we samen met hem moeten bekijken. We gaan onze klanten alleszins op de hoogte houden, en we hopen dat we iedereen snel weer kunnen bedienen.” Brandweerzone Zuid West Limburg was vrijdagmorgen nog druk in de weer met nablussen.