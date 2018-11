Video: hele feestzaal zingt voor 80ste verjaardag Willy Claes Toon Royackers

24 november 2018

17u07 0 Hasselt Minister van Staat Willy Claes blaast vandaag precies tachtig kaarsjes uit. Een hele feestzaal begon daarom afgelopen nacht al voor hem te zingen.

Willy Claes was te gast op de ‘Golden Hasselt Award’, waar inwoners die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de showbizz in de kijker werden gezet. Ook de Minister van Staat stond daar vrijdagavond op het podium met zijn Willy Claes Quartet. Om exact middernacht veerde de zaal recht op vraag van organisator Frans Billen. Voor een geëmotioneerde Claes werd een ‘happy birthday’ ingezet.