VIDEO. Groen:“Wij lusten geen witte konijnen” De professionele wereldverbeteraar haalt het van het wit konijn Dirk Selis

26 januari 2019

17u03 1 Hasselt De 37-jarige Barbara Creemers uit As en niet de door de nationale leiding gedropte 26-jarige Hind Salhane uit Dilsen-Stokkem zal de federale kamerlijst bij de komende verkiezingen trekken voor de Limburgse Groenen. Een verrassing van formaat. Johan Danen zal opnieuw de Vlaamse lijst van Groen trekken voor Limburg.

Er heerste zaterdagmiddag een zeer nerveuze sfeer op het verkiezingscongres van de Limburgse Groenen in de Oude Gevangenis van Hasselt. Het pollcomité stelde na wijs beraad een modellijst voor, maar het waren de leden die die modellijst moesten bekrachtigen. En die modellijst waarbij Johan Danen opnieuw de Vlaamse lijst van Groen zou trekken en de verrassing, Hind Salhane, een 26-jarige HR-manager uit Dilsen-Stokkem de federale lijst, werd door het congres keihard weggestemd. Basisdemocratie heet zoiets bij de Groenen. Een tweede stemronde diende zich aan. Johan Daenen was zichtbaar gespannen, “Hier wordt zo meteen over mijn job gestemd”. Maar Danen kreeg opnieuw het vertrouwen. Hind Salhane had haar kandidatuur ondertussen al ingetrokken en verliet ijlings het congres. “Ik ben zeer blij dat ik vandaag de kans heb gekregen om mij kandidaat te stellen voor een verkiesbare plaats bij Groen Limburg. Ik heb het niet gehaald maar ik zal mij blijven inzetten voor de Limburgse Groenen. Ik ben nu eenmaal een optimist” zei een zichtbaar teleurgestelde Hind Salhane terwijl ze zich haastig naar de uitgang bewoog. “Wie mij die plaats heeft aangepraat, dat moet u maar aan de partijleiding vragen.” En weg was ze.

Lode Vereeck

Al deden de kopstukken nog zo hun best om te zeggen dat ze voor iemand gekozen hadden en niet tegen, zag de basis dat duidelijk anders. “Schrijf maar op, de Limburgse Groenen lusten geen witte konijnen” vertrouwden enkele Groene kaderleden ons toe tijdens het naar buiten komen van de aula. “Maar goed dat ze het niet geworden is. Ze heeft nog maar twee dagen een lidkaart van Groen en wij moeten uit de krant vernemen dat ze de federale lijst gaat trekken. Zo werkt dat niet” zegt de schepen van Heusden-Zolder Yasin Gül (39). “Het spijtig dat de top haar zo heeft opgedrongen, ze hadden dat beter moeten aanpakken. Nu wordt ze als wit konijn overgeleverd aan de psychologie van een grillig congres. Tja, en ook het feit dat ze voor Open VLD’er Lode Vereeck gewerkt heeft, is niet meteen in goede aarde gevallen” zegt de achtenzestigjarige Diepenbeekse schepen Hugo Leroux.

De professionele wereldverbeteraar

“Het werd de 37-jarige Barbara Creemers uit As die de federale lijst in mei mag aanvoeren voor de Groenen. Barbara werkt als communicatiemanager bij VELT (Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren). “De professionele wereldverbeteraar heeft het gehaald van het wit konijn. Ik ben zeer gecharmeerd dat de basisdemocratie van het congres mij uiteindelijk gekozen heeft. Ik kom uit een groen nest en ben sinds een jaar actief bij Groen. Het momentum voor de Groenen is aangebroken. Samen met een team van groene kanjers kunnen wij Groen nu echt op de kaart zetten.” zei een glunderende Creemers.