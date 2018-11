Video: fietser kritiek na ongeval in Hasselt Toon Royackers

11u46 0 Hasselt Dinsdagochtend is een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op de Stokrooieweg in Hasselt. Om een nog onduidelijke reden werd een fietser gegrepen en meegesleurd door een auto.

Het ongeval gebeurde omstreeks acht uur, net ter hoogte van de snelwegbrug van Stokrooie bij Hasselt. De fietser belandde op de voorruit van de wagen en werd weggeslingerd. Een ambulance en een MUG team snelden ter plaatse. De fietser is inmiddels in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad sloot even de omgeving af. Ook een verkeersdeskundige kwam op vraag van het Parket Limburg ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.