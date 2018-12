Video: buizen schuiven van truck: Twee auto's in de prak Toon Royackers

19 december 2018

11u00 0 Hasselt Aan de Kempische Steenweg in Hasselt heeft een vrachtwagen woensdagmorgen een deel van zijn lading buizen verloren. Een pakket kwam plots los te zitten, en ramde tijdens het voorbij rijden de geparkeerde wagens ter hoogte van de Banneuxwijk.

De trucker vloog meteen in de remmen. Maar op dat moment waren al twee auto’s zwaar beschadigd. Gelukkig raakte niemand bij de klap gewond. Door het ongeval was de Kempische Steenweg wel gedeeltelijk versperd in de richting van Zonhoven. De transportfirma kwam snel ter plaatse om de los gekomen lading, met een kraan weer op zijn plaats te tillen. Inmiddels is de rijbaan weer vrij gemaakt.