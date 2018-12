Video: Bloemen van Vandeput voor vertrekkende burgemeester Vananroye Toon Royackers

21u20 2 Hasselt Een vredevolle gemeenteraad dinsdagavond zo kort voor Kerstmis in Hasselt. Afscheidnemend burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) dankte eerst alle partijen voor de samenwerking van de afgelopen zes jaar. Nadien kreeg ze bloemen van de nieuwe burgemeester Steven Vandeput.

“Het was een eer om burgemeester van Hasselt te mogen zijn,” zo vond Vananroye. “Ik ben ook iedereen dankbaar voor de samenwerking. Het zijn mooie jaren geweest. Hasselt is een stad met warme mensen, en dat zal in de toekomst zo blijven.” Nadien kondigde ze een traktatie aan. Na de gemeenteraad trok de nieuwe burgemeester Steven Vandeput (N-VA) een ruiker bloemen te voorschijn. “Het gaat soms zo in de politiek, dat je plots aan de andere kant zit. Maar ik wil ook U bedanken voor uw inzet voor Hasselt. Jammer genoeg waren er geen gele bloemen,” knipoogde hij. “Maar schijnbaar zijn die moeilijk te vinden.” Volgende maand wordt de nieuwe gemeenteraad van Hasselt met ook vijftien nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Dan komt de nieuwe meerderheid van N-VA, Rood-Groen en Open VLD aan het bestuur, met Steven Vandeput als nieuwe burgemeester.