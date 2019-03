Video: Bestuurder rijdt in kanaalkom en beschadigt verschillende boten Toon Royackers

01 maart 2019

13u36 5 Hasselt Langs de Slachthuiskaai is een bestuurder vrijdagochtend met zijn Range Rover Evoque in de Hasseltse kanaalkom beland. Het ongeval gebeurde omstreeks 0.20 uur ter hoogte van de werf Quartier Blue.

De bestuurder begon op een recht stuk van de rijbaan plots te slingeren, knalde tegen de paaltjes die de rijbaan van het fietspad scheiden, en ging uiteindelijk dwars door het hekwerk van de kanaaloever. Zijn wagen belandde in het water en beschadigde daar zelfs nog enkele aangemeerde boten. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde ter plaatse om de bestuurder te bevrijden. Maar toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek dat de man al zelf naar de kant gezwommen was. Hij hield alleen een nat pak over aan zijn hachelijk avontuur. De zestigjarige man uit Houthalen-Helchteren werd wel even uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Hij legde een positieve ademtest af. Brandweerploegen en takeldiensten konden nadien zijn auto terug op het droge halen. Daarvoor bleef de Slachthuiskaai ‘s nachts even afgesloten voor het verkeer.