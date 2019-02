Video: 35 deelnemers voor tweede Hasseltse klimaatmars Toon Royackers

28 februari 2019

15u47 0 Hasselt De tweede Hasseltse klimaatmars heeft donderdagnamiddag niet voor een overrompeling gezorgd. Slechts 35 deelnemers stapten door de binnenstad, en trokken vervolgens naar het Kapermolenpark om daar te protesteren tegen de bomenkap.

De eerste klimaatmars in Hasselt bracht twee weken geleden nog ruim duizend jongeren op de been. Vorige week trokken in Genk 3.000 deelnemers door het stadscentrum. Maar de opkomst voor de derde mars van de Limburgse ‘klimaatbrossers’ bleef beperkt. “Niet erg,” zegt organisator Mete Topal. “We laten toch van ons horen. Misschien hebben we het niet goed gecommuniceerd. Maar bij deze: op 15 maart gaan we weer betogen voor het klimaat.” De groep hield een korte actie aan het Kapermolenpark, dat momenteel heringericht wordt op vraag van het stadsbestuur. In dat park worden bomen gekapt, die volgens de manifestanten behouden konden blijven.