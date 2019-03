Video: 1.500 klimaatbetogers verzamelen op Dusartplein Toon Royackers

15 maart 2019

15u03 1 Hasselt Meer dan duizend jongeren vertrokken vrijdagmiddag voor de internationale klimaatmars vanuit de school Kindsheid Jesu in Hasselt richting het stadscentrum. Onderweg sloten jongeren van andere scholen zich aan, net als sympathiserende volwassenen. Dat deed de groep op het Kolonel Dusartplein aangroeien tot zo een 1.500 manifestanten.

Leerlinge Kaat Emmery van Kindsheid liep met de grote megafoon op kop. “Meer dan tweeduizend steden in de wereld nemen deel. En wij willen dus ook Hasselt op die kaart zetten. Het was vanmorgen helaas nog op het nieuws: onze CO2 uitstoot is alweer gestegen. En dat terwijl klimaatwetenschappers het er juist over eens zijn: tegen 2050 moeten we klimaatneutraal zijn, anders mogen we ons ernstige zorgen maken over de toekomst. Daar ben ik zelf ook heel bang voor. En dus zien we het hier in Hasselt groots. Deze keer mogen we trouwens van onze school meestappen, en telt het niet mee als spijbelen. En zoals je ziet doet de ruime meerderheid van de leerlingen mee.

Beter dan met het vingertje wijzen

“De kritiek op de klimaatjongeren? Of wij ook niet met het vliegtuig reizen? Ach, ik geef het toe: we zijn niet altijd perfect. Maar liever inconsequent duurzaam, dan consequent milieuvervuilend. Wij laten tenminste onze stem horen, meer dan die mensen die thuis met hun vingertje naar ons wijzen.”