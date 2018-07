Verpleegkundigen Jessa Ziekenhuis hebben het té warm 26 juli 2018

Hasselt De gekende verplegingspakjes zijn té warm voor de tropische temperaturen. Het personeel van het Jessa Ziekenhuis mag sinds gisteren dan ook in eigen T-shirts komen werken.

"Onze schorten zijn wat dikker van stof, en bij deze temperaturen soms zeer warm", vertelt Kristof Hayen, van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. "We spraken dan ook af dat iedereen met een eigen shirt mag komen werken, maar de kleur moet wel wit zijn, zoals we gewoon zijn."





Intussen is het op de spoedafdeling beduidend drukker dan gewoonlijk. "Vooral heel wat oudere patiënten komen uitgedroogd en met nierproblemen binnen", vertelt dokter Sarah Sainte. "De hartpatiënten hebben het zwaarder, en de gekende appelflauwtes zien we ook meer. Véél water drinken en zware inspanningen vermijden, blijft hoe dan ook de boodschap."





Blessures en breuken

Hetzelfde voor het Ziekenhuis Oost Limburg in Genk, waar ze spreken over een van de drukste zomers in jaren. "Naast de uitdroging en ademhalingsproblemen, zien we ook heel wat breuken en andere blessures door fietstochten. Ook het aantal mensen met wespensteken is gestegen."





Op de beide spoedafdelingen krijgen ze ondanks de drukte wel alles vlot verwerkt.





