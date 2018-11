Verpakkingsvrije winkel opent de deuren in Hasselt: “Hier vul je je lege bus shampoo gewoon bij” Marco Mariotti

30 november 2018

18u54 0 Hasselt Metalen rietjes, stoffen broodzakken, aluminium brooddozen. Bij Klinder in Hasselt zeggen ze resoluut ‘neen’ tegen plastic. De verpakkingsvrije winkel is een primeur voor Hasselt én hoopt de wegwerpcultuur terug te schroeven. “Met je stoffen broodzak naar de bakker is een kwestie van wennen”, zegt zaakvoerster Machteld Lambrichts.

De lege bus shampoo belandt bij de doorsnee Vlaamse gezinnen in de vuilnisbak en komt bovenop de gigantische plastic afvalberg te liggen. In het slechtste geval belandt het in de zee, waar al een massa aan plastic drijft. Voortaan kan je die lege fles vullen bij Klinder.

Aan één van de wanden hangen reservoirs met vloeibare shampoo in. Je draait het kraantje open, schuift je fles eronder en klaar. “Dat wordt dan gewogen, en je betaalt de hoeveelheid gekochte shampoo”, legt Machteld Lambrichts uit Hasselt uit.

Gewoonte

Het was toen Machteld zélf kinderen kreeg dat ze merkte hoe het afval zich opstapelde. “Ik wil bij mezelf beginnen en geef dan liefst het goede voorbeeld aan mijn kinderen. We willen plastic op elke wijze vermijden en leven daar thuis ook naar.”

“We beseffen niet meer hoeveel producten we slechts één keer gebruiken: ontschminkingsdoekjes, zilverpapier, plastic rietjes of zakjes. Het kan allemaal heel eenvoudig vervangen worden.”

Tijdrovend? Het is volgens Machteld een kwestie van plannen. “Je stoffen broodzak meenemen naar de winkel, of de lege bus bijhebben om shampoo bij te vullen, is gewoon even wennen. Maar nieuwe gewoontes leer je snel aan."

Weinig alternatieven

Machteld merkt aan haar omgeving dat ecologie belangrijker wordt en dat mensen op zoek gaan naar alternatieven. “Maar je vindt ze bijzonder moeilijk. Wel, met Klinder bieden wij die alternatieven nu wél aan.”

Ze gaat ook doelbewust in tégen de trend van online shoppen. “Het idee van online winkelen is heel leuk, tot je bij de ene online shop een tandenborstel, bij een andere shampoo en bij een derde rietjes moet kopen. En dan zwijgen we over de verzendingskosten. Bij ons vind je alles onder één dak. Naar een meer ecologische levensstijl omschakelen betekent niet dat je aan comfort moet inboeten."