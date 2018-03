Verkrachters riskeren tot 4 jaar na avondje uit in Versuz 30 maart 2018

03u02 0 Hasselt Genkenaars I. (31) en C. (29) riskeren 30 maanden en vier jaar cel omdat ze de 26-jarige M. uit Sint-Truiden na een uitstap in de Versuz op 18 oktober 2016 verkrachtten. Volgens de advocaat van slachtoffer M. kan de jonge vrouw door de zware geweldpleging geen kinderen meer krijgen.

Volgens de vriendinnen van M. was het meisje die avond in de Versuz niet zichzelf. Ze wilden ook niet mee met hen naar huis. "Er werden nadien alcohol en amfetamines in haar bloed gevonden terwijl ze normaal nooit drugs nam. I. heeft die drugs in het drankje gemengd dat hij haar in de Versuz gaf", verklaarde de advocaat van slachtoffer M. Beklaagde I. (31) ontkende dat. Volgens hem stapte M. zelf in zijn auto en 'wilde ze hem'. "Ik heb M. dan na de seks afgezet bij C. en ben naar huis gegaan omdat mijn vrouw anders ongerust zou worden", beschreef I. Vriend C. gaf toe dat ook hij M. meenam in zijn auto en dat hij daarna ook seks met haar had. "Zij had gedronken en ik ook, maar ze heeft geen neen gezegd", vulde C. aan. Camerabeelden van het station van Hasselt toonden hoe C. het slachtoffer daar later dumpte. Het meisje viel bewusteloos neer op de grond. Ze had schaafwonden, letsels op armen en knieën en ze bloedde hevig. Later werden ook zware vaginale en anale letsels vastgesteld. "Dit is een gruwelijk trauma", beschreef de advocaat van M. "Ze kan onmogelijk toestemming gegeven hebben in de toestand waarin ze zich toen bevond. Ze is op een beestachtige manie behandeld." De advocaten van de twee Genkenaars vroegen de vrijspraak op basis van twijfel. Vonnis op 26 april. (VCT)