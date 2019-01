Verkrachter van twaalfjarig meisje krijgt twintig maanden cel met uitstel BVDH

09 januari 2019

15u57 0 Hasselt Een 20-jarige man uit Hasselt is veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden met uitstel voor de verkrachting van een twaalfjarig meisje. Hij werd door één of meerdere personen geholpen bij de uitvoering van het misdrijf.

De feiten speelden zich af op 29 augustus 2016 in Hasselt. De deurklink werd weggenomen, zodat het onmogelijk was om het lokaal te verlaten. De behandeling in de rechtbank gebeurde achter gesloten deuren. De rechtbank verwijst betreffende de schuld naar de gedetailleerde versie van het slachtoffer, het medisch verslag en de objectieve vaststellingen. De beklaagde bekende de feiten tijdens de zitting.

De man moet zich houden aan strikte voorwaarden en wordt voor vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Hij moet ook een boete betalen van 900 euro en staat in voor de kosten van onder meer de publieke vordering (3.462,12 euro). Aan de burgerlijke partij moet hij 6.080 euro betalen.