Verkrachter laat vrouw 'als stuk vuil achter' 27 april 2018

M., een 29-jarige Genkenaar, is veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden omdat hij een vrouw van 29 uit Sint-Truiden verkrachtte. Op 18 oktober 2015 sprak zijn vriend het meisje aan in discotheek Versuz in Hasselt. Die bracht haar naar de dader. M. liet het gedrogeerd slachtoffer na de verkrachting, twee uur na haar vertrek uit de discotheek, 'als een stuk vuil' achter op het stationsplein in Hasselt. Door de zware geweldpleging kan de vrouw volgens haar advocaat geen kinderen meer krijgen. Naast de celstraf wordt de Genkenaar ook vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 5.000 euro plus interesten betalen. (VCT)