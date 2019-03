Verjaardagseditie van ontdekkingsfestival VUURDOOP lost eerste namen Dirk Selis

22 maart 2019

12u25 0 Hasselt In het tiende jaar van PXL-Music, de professionele bacheloropleiding pop- en rockmuziek, organiseren de studenten Muziekmanagement en Muziektechniek een speciale verjaardagseditie van het ontdekkingsfestival VUURDOOP.

Op vrijdag 17 mei 2019 kan het publiek een straffe reeks alumnibands, afstudeerprojecten en verrassende zijprojecten van alumni én docenten ontdekken in en rond de gebouwen van Muziekodroom en PXL-Music in Hasselt. Het festival lost alvast haar headliners: WWWater, Shht, Susobrino, WZA en Joris Biesmans.

Verjaardag

PXL-Music viert dit academiejaar haar tienjarig bestaan en sluit het feestjaar af met een speciale editie van hun jaarlijkse ontdekkingsfestival VUURDOOP. Studenten Muziekmanagement en Muziektechniek presenteren er niet alleen een aantal straffe alumnibands en een hele reeks spannende afstudeerprojecten, er worden voor deze gelegenheid ook een aantal verrassende muzikale zijsprongen gemaakt door alumni en docenten.

De eerste namen

Het festival lost vandaag alvast haar headliners: WWWater, Shht, Susobrino, WZA en Joris Biesmans. “WWWater van alumnus Charlotte Adigéry beweegt tussen minimalistische elektro en soul. Charlotte studeerde in 2016 af als muzikant met dit project en krijgt vandaag met haar muziek nationale en internationale aandacht: de Soulwax-broertjes namen haar onder hun vleugels en brachten haar werk uit op hun DeeWee label, de Britse krant The Guardian schoof haar onlangs naar voren als one tot watch” vertelt Stijn Segers van PXL-Music .

Shht, de spacerockband van alumnus Michiel Renson en Susobrino, het exotische electronicaproject van alumnus Bart Van Obbergen Pérez, worden door Vlaamse media getipt als upcoming bands en staan op het punt om door te breken. Alumnus Wouter Souvereyns, lid van dat andere PXL-Music-product Warhola, presenteert zijn nieuwe hiphop/R&B-project WZA en wordt live bijgestaan door ondermeer alumni Lesley Troquet (Arsenal) en Anton Clijmans (Kraantje Pappie). “Joris Biesmans timmert dan weer sinds zijn afstuderen in 2012 aan een internationale weg vanuit Berlijn. Hij runt vanuit de Duitse hoofdstad een eigen dancelabel en bracht al muziek uit op het legendarische Bedrock label van John Digweed. Joris zal op VUURDOOP een knallende DJ-set neerzetten" besluit Stijn Segers van PXL-Music.