Verdachte vaten blijken uiteindelijk tonnen met water Toon Royackers

25 februari 2019

19u14 0 Hasselt Langs een veldweg aan de Kolmenstraat in Stevoort bij Hasselt zijn maandagochtend enkele verdachte vaten gevonden. De eigenaar van een terrein sloeg alarm bij de hulpdiensten, toen hij het sluikstort ontdekte.

Zowel de brandweer als de lokale politie kwamen ter plaatse, omdat aanvankelijk gevreesd werd dat het om gedumpt drugsafval zou kunnen gaan. De voorbij maanden werden in Limburg wel vaker restanten van drugslabo’s gevonden. In de tonnen die gedumpt werden in Stevoort bleek uiteindelijk alleen maar water te zitten. De brandweer kon daardoor snel terugkeren naar de kazerne. De politie stelde wel een Proces Verbaal op wegens sluikstorten.