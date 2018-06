Verdachte inbraak Plopsa Indoor vrijgesproken 15 juni 2018

02u36 1

De 26-jarige man uit Genk die verdacht werd van een brutale inbraak in Plopsa Indoor is door de rechtbank van Hasselt vrijgesproken. De man zou op 9 januari 2017 bij een eerste inbraak al 3.000 euro uit de speelautomaten hebben gehaald en op 13 februari dat jaar de hele kluis hebben meegenomen, inclusief bijna 65.000 euro. Er werden geen DNA-sporen gevonden ter plaatse. Bij de man vond men wel een pet die ook op camerabeelden te zien was, maar volgens advocate Victoria Roddi worden er van dat merk 'The North Face' duizenden gemaakt. De man is wel schuldig aan zes diefstallen en twee afpersingen. Daarvoor krijgt hij 27 maanden cel. Enkele helpende handen krijgen straffen tussen een werkstraf en een jaar effectief. (BVDH)