Verboden wapens gevonden bij VoltHa actie in stationsbuurt Toon Royackers

17 januari 2019

12u54 0 Hasselt Woensdag heeft de lokale politie opnieuw een VoltHa-actie gehouden in de stationsbuurt van Hasselt. In totaal werden twintig PV’s opgesteld, en twee verboden wapens in beslag genomen.

De politie Limburg Regio Hoofdstad kreeg woensdag bijstand van de federale politie. Verschillende personen en voertuigen in de stationsomgeving werden aan de kant gezet voor een grondige controle. In totaal lieten agenten zo een 200 personen besnuffelen met de drugshond. Drie personen hadden duidelijk verdovende middelen op zak.

In totaal werden er een 20-tal processen-verbaal opgesteld tijdens de actie. Er werden twee verboden wapens in beslag genomen. Eén persoon die illegaal in het land verbleef, werd meegenomen naar het politiekantoor. Twee personen die het alcoholverbod in de omgeving hadden genegeerd, kregen eveneens een GAS-boete. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren omdat hij te veel gedronken had.