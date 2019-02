Veertigers riskeren fikse celstraf voor cocaïneverkoop in uitgangsleven BVDH

14 februari 2019

10u54 0 Hasselt Een 49-jarige man uit Houthalen-Helchteren riskeert een celstraf van 37 maanden voor de verkoop van cocaïne in het uitgangsleven. Voor een 44-jarige Hasselaar werd een straf van 30 maanden cel gevorderd. Er hangt ook een boete van 12.000 euro boven hun hoofd. “Dit was meer dan een gewone verkoop onder drugsvriendjes, op zaterdagavonden was er sprake van 300 oproepen”, aldus de procureur.

De veertigers waren actief tussen 1 september 2017 en 19 oktober 2017. “In die periode waren er zo’n 8.000 oproepen met een aanzienlijke piek op zaterdagavonden. Een groot deel van die contacten zijn gekend om drugsfeiten”, klonk het bij het openbaar ministerie. Uit onderzoek en observatie blijkt dat de Hasselaar werd bevoorraad werd door de man uit Houthalen-Helchteren. Een huiszoeking leverde naast een hoeveelheid drugs ook een geldsom op. Het vermogensvoordeel wordt vastgelegd op 47.635 euro.

In eerste instantie werd door hoofdbeklaagde ontkend, maar na gesprekken met afnemers en het aflezen van de gsm worden de feiten op zich niet langer betwist. De reden voor de drugsverkoop zou van financiële aard zijn. Zijn advocaat verwees naar het strafblad van zijn cliënt, dat op correctioneel vlak nog blanco is. Tweede beklaagde had volgens zijn advocate wat medische problemen. In het dossier werd nog een derde persoon gedagvaard, die zich in de rechtbank liet vertegenwoordigen door zijn advocaat omdat hij zelf in het buitenland zit. Zijn rol bleef beperkt tot die van tussenpersoon, al gaf hij ook toe een vijftal vrienden van cocaïne te hebben voorzien. “Nog geen reden om hem neer te zetten als een dealer met vijf vaste klanten”, zei zijn advocaat. Voor hem werd een celstraf van 18 maanden en een geldboete van 8.000 euro gevorderd. De verdediging hoopt op een inperking van de geldboetes en mogelijk een beperkte straf, zo wordt voor derde beklaagde de opschorting gevraagd. Vonnis op 14 maart.