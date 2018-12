Veertien maanden cel voor twintiger die eerder al moordpoging ondernam BVDH

20 december 2018

20u13 0 Hasselt Een twintigjarige jongeman uit Geel is veroordeeld tot 14 maanden cel omwille van diefstallen en verboden wapenbezit. Hij krijgt ook een geldboete van zevenhonderd euro.

Beklaagde werd dit jaar op 17 oktober veroordeeld tot zeven jaar cel voor een moordpoging met een mes op een stadsgenoot. Het slachtoffer overleefde de steekpartij. Hij stond dit keer terecht voor feiten op 10 september 2016. Toen werd hij in Hasselt betrapt op het bezit van een matrak, een mes en vier boksbeugels. Er zaten drie mannen bij hem in de wagen. De verboden wapens werden verbeurd verklaard.

De Kempenaar werd ook veroordeeld voor zeven diefstallen in kledingzaken in Hasselt waarbij hij geassisteerd werd door een 21-jarige man uit Laakdal. Ruim een jaar later werd hij ingerekend. De assistent krijgt 120 uren werkstraf.