Veertien maanden cel na messteek 08 februari 2018

02u43 0 Hasselt Een 43-jarige Algerijn uit Hasselt werd bij verstek veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden en een boete van 600 euro voor slagen en verwondingen.

De feiten dateren van 8 juni 2014 in Hasselt. Hij kreeg het toen aan de stok met een 49-jarige landgenoot en nog twee anderen, van wie geen gegevens bekend zijn. De beklaagde haalde een mes boven, waarmee hij minstens één keer uithaalde.





Zijn strafverleden sprak alvast niet in zijn voordeel, want de man werd al veroordeeld voor diefstal met braak. "Hij kon zijn agressie niet onder controle houden en hield geen rekening met andermans fysieke integriteit", aldus de rechter in het vonnis. "Terwijl een messteek ernstige gevolgen kan hebben."





De slachtoffers kwamen evenmin opdagen in de rechtbank. Zij hebben nochtans recht op een schadevergoeding. (BVDH)