Vechtersbaas heeft lesje niet geleerd BVDH

20 februari 2019

11u15 0

Een 23-jarige man uit Hasselt ging op 22 april 2018 helemaal uit de bol tegen de politie. Nadat hij in uitgangsverband een Duvel en Gin-Tonic’s had geconsumeerd, liep het mis. “Mensen vinden het klaarblijkelijk normaal om bij het uitgaan de controle over zichzelf te verliezen, vechtpartijen te organiseren en zich tegen de politie te keren wanneer die de openbare orde trachten te herstellen”, stelde de procureur. Naar eigen zeggen wist de man wel nog honderd procent wat hij deed, maar hij kon zich niet vinden in de beschuldigingen. Zo verwees hij voortdurend naar het ontbreken van camerabeelden. “Het hele politiekorps is blijkbaar tegen hem, zo zouden ze zelfs niet hebben opgeschreven wat beklaagde heeft gezegd”, klonk het aan de kant van de burgerlijke partij. Feit is dat de man sinds 2013 al zes keer een proces verbaal kreeg voor feiten van slagen en verwondingen. “Je heb het blijkbaar nog altijd niet begrepen”, zuchtte de rechter. Er werd een celstraf van acht maanden gevorderd, ook een werkstraf bleek een optie. Vonnis op 20 maart.