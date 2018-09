Vandalen viseren woningen van PVDA-militanten 05 september 2018

Vandalen hebben in de nacht van maandag op dinsdag enkele woningen beklad in Runkst bij Hasselt. Ze schilderden teksten zoals 'Stalin' en 'Anti-democraat' op woningen waar verkiezingsborden van de PVDA ophingen.





Bewoonster Simone Bielen is een van de slachtoffers. "We hebben 's nachts helemaal niets gehoord, omdat hier om de haverklap treinen voorbij komen", vertelt ze. Ook enkele affiches in de stationsbuurt zijn overschilderd. "Nogal laf, en weinig democratisch", vindt lijsttrekker Kim De Witte van de PVDA. "Blijkbaar hebben ze geen argumenten, en plegen ze daarom vandalisme." De smurrie kon dinsdag weer grotendeels verwijderd worden. Vorige week werden ook al affiches van dezelfde partij beklad met teksten zoals 'de Congo is van ons'. (RTZ)