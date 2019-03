Vandalen vernielen honderden grafstukken op kerkhof Sint-Lambrechts-Herk Toon Royackers

25 maart 2019

15u48 0 Hasselt Vandalen hebben afgelopen weekend voor een ware ravage gezorgd op de begraafplaats van Sint-Lambrechts-Herk bij Hasselt. Honderden grafstukken en -decoraties werden stuk gemaakt, of zelfs in een container gegooid. De stad wil nu graag de items die de vandalenstreek overleefden, terug aan de rechtmatige eigenaars bezorgen.

De politie kwam dit weekend al ter plaatse om de feiten vast te stellen, maar de daders konden helaas nog niet gevat worden. “Er is veel schade. Heel wat bloemstukken, beeldjes en vazen werden door een vandaal of vandalen in een container gegooid”, zegt Laurence Libert (Open Vld), schepen van Monumentenzorg. “Veel van de grafstukken in de container zijn wel nog ongeschonden gebleven, maar we kunnen niet meer achterhalen tot welk graf ze behoren. Daarom hebben we alles verzameld op de Centrale Werkplaatsen. Iedereen die slachtoffer werd, kan daar terecht om zijn of haar grafstuk te recupereren. Zo hopen we elk grafstuk terug te kunnen bezorgen.”

Elke werkdag tussen 9 en 12.30 uur zijn de centrale werkplaatsen geopend. Het politieonderzoek loopt ondertussen nog volop. Wie zelf het slachtoffer is, kan zich melden bij de politie.