Vandalen slaan opnieuw toe op Herkenrode 03 maart 2018

02u46 0 Hasselt Vandalen hebben vrijdagochtend voor schade gezorgd op het domein Herkenrode in Hasselt. Over een afstand van 600 meter werden alle elektrische rasters stuk geslagen.

"Die rasters gebruiken we voor ons ecologisch begrazingsproject," legt Pieter Coopmans, de boer van Herkenrode uit. "Schapen blijven zo binnen de afgebakende zone. Waarom iemand zoiets vernielt, begrijp ik ook helemaal niet. Maar blijkbaar moest de omheining er in de nacht van donderdag op vrijdag toch aan geloven. Een geluk: binnen de zone zaten deze keer geen schapen. We hadden de kudde vooraf weggehaald, omdat de vijver in deze weide al gedeeltelijk was dichtgevroren. We hadden schrik dat de schapen zich op het dunne ijs zouden begeven, en daarna konden wegzakken. De schade door het vandalisme loopt wel weer op tot ruim zeshonderd euro. De laatste twee jaar merken we trouwens sporadisch een stijging van het vandalisme. Er komen meer toeristen, en dat hebben we uiteraard graag. Alleen zit er soms een enkeling tussen die nodeloze vandalenstreken uithaalt." Wie meer info heeft die zou kunnen wijzen naar de vandaal neemt best contact op met de lokale politie. (RTZ)