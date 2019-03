Vandalen richten ravage aan op kerkhof Sint-Lambrechts-Herk en vernielen zelfs kindergraf: “Wat kan daar nu de zin van zijn?” Toon Royackers

25 maart 2019

15u48 29 Hasselt Vandalen hebben afgelopen weekend een ware ravage aangericht op de begraafplaats van Sint-Lambrechts-Herk bij Hasselt. De daders beschadigden tal van graven, gooiden beeldjes stuk en kieperden honderden bloemstukken bij het afval in de containers. De stad wil graag de items die de vandalenstreek overleefden, zo veel mogelijk terug aan de nabestaanden bezorgen.

Ongeruste familieleden reden maandag nog de hele dag af en aan in de Graaf de Brigodestraat in Sint Lambrechts-Herk, om de graven op het kerkhof te inspecteren. De politie kwam dit weekend al ter plaatse om de hallucinante vandalenstreken vast te stellen, terwijl stadsmedewerkers het puin kwamen opruimen. De daders zijn helaas nog niet gevat. “Er is effectief veel schade. Heel wat beeldjes en vazen werden door vandalen stuk gegooid”, zegt Laurence Libert (Open Vld), schepen van Monumentenzorg. “Honderden sierstukken kwamen in de containers terecht. We hadden ergens nog geluk dat er veel groenafval in die containers lag, waardoor de stukken ‘zacht’ vielen. Een groot deel is daardoor eigenlijk nog onbeschadigd gebleven. Onze diensten hebben ze allemaal één voor één voorzichtig weer uit de containers gehaald. Het blijft natuurlijk een vreselijke vandalenstreek. Bovendien kunnen we nu niet meer achterhalen tot welk graf wel sierstuk behoort. Daarom hebben we alles netjes verzameld op de Centrale Werkplaatsen aan de Hellebeemden. Iedereen die slachtoffer is, kan daar terecht om het grafstuk op te halen. Zo hopen we alle nabestaanden te kunnen helpen.”

Zelfs kindergrafjes

Ook Jean-Marie Goethemd kwam maandagavond speciaal vanuit zijn woonplaats Lummen naar het grafje van zijn jongere broertje gereden. Die stierf al in 1963, en op de plek stond nog een mooi beeldje en een engeltje. “Net als het kruisje op zijn grafje is het aan diggelen geslagen,” treurt hij. “Dat blijft hard en onbegrijpelijk voor onze familie. Wat kan daar nu in hemelsnaam de zin van zijn?” Ook andere familieleden kwamen onthutst kijken naar de schade. De harteloze daders hebben duidelijk met bruut geweld tegen enkele grafzerken gestampt. Hele stenen kwamen los en vielen zelfs om. “Op deze plek hangen geen camera’s,” aldus Laurence Libert. “Misschien hebben getuigen nog iets gehoord of gezien? De politie onderzoekt dat alleszins. Intussen begrijpen wij ook totaal niet wat tot deze dwaze vandalenstreken geleid heeft.”

Familieleden die sierstukken op het graf van hun dierbare missen, kunnen elke werkdag tussen 9 en 12.30 uur in de centrale werkplaatsen aan de Hellebeemden gaan kijken. Als het stuk nog intact is, kan het daar weer opgehaald worden. Familieleden wiens graf beschadigd werd, kunnen ook altijd aangifte doen bij de lokale politie.