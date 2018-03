Van gevangenis rechtstreeks naar nieuwe inbraak 21 maart 2018

Een 28-jarige Hasselaar is gisteren voor de correctionele rechtbank verschenen om uitleg te geven bij een aantal winkeldiefstallen. De man sloeg al meteen toe net nadat hij uit de gevangenis was vrijgekomen. Zelf verwijst hij naar zijn drank- drugsprobleem als belangrijkste reden. Hij riskeert een celstraf van negen maanden met uitstel, maar moet zich wel dringend laten behandelen. Zijn partner in crime kwam niet opdagen en riskeert een celstraf van acht maanden. Het vonnis volgt op 17 april.





(BVDH)