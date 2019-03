Van een professioneel liegbeest tot een pornoster, TEXxUHasselt zorgt voor verfrissende ideeën Birger Vandael

23 maart 2019

18u26 0 Hasselt Zaterdag woonden zo’n 600 mensen TedxUHasselt bij. Het event draait rond creatieve, vernieuwende ideeën die door boeiende sprekers en leerrijke workshops bij de bezoekers worden gebracht. Vooral Kamiel De Bruyne van ‘Sorry voor Alles’ en gewezen pornoster Jenna Haze vielen op.

De organisatie van TedxUHasselt is in handen van de studenten van UHasselt en vond plaats in de Agora in Diepenbeek. Al om 10.15 uur kwam de eerste spreker aan het woord. “Nieuw dit jaar was dat we alles in een open zaal deden. Sprekers stonden er naast de workshops op een soort van pleintje. Mensen waren zeer positief over dit gegeven, dus we gaan dit wellicht in de toekomst herhalen”, vertelt UHasselt-student en organisator Tim Vervoort.

Brand builder Stijn Spaas, oprichter van het X-Lab Jean Manca, CEO en oprichter van PURE Ineke Van Hullebusch, auteur van the Directive Communication Psychology Arthur Carmazzi, ondernemer Marc Kegelaers, YouTuber Mike Boyd, radioloog Luc Stockx en wetenschapper Prajit Datta brachten allemaal een mooie uiteenzetting. “Toch zijn de sessies van Kamiel De Bruyne en Jenna Haze het meest bijgebleven”, knipoogt Tim.

Fake it till you make it

De Bruyne is amper 27 jaar en haalde met zijn filmschoolproject ‘Sorry voor Alles’ reeds een Emmy Award en een Gouden Roos binnen. Hij staat erom bekend grapjes op toiletpapier te schrijven en toeristen leugens te vertellen. “Zijn boodschap is ‘fake it till you make it’ en dat idee beviel de luisteraars wel”, legt Tim uit.

Jenna Haze werkte meer dan tien jaar in de porno-industrie en won zowel als actrice, regisseur als producer mooie prijzen. Nu werkt ze in de psychologie en is ze therapeute. Ze heeft haar eigen ideeën. Ook zij paste in het beeld van mensen met verfrissende ideeën.